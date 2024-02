KUULA | Taimetark Angelika Somelar: hetk iseendasse on igapäevaselt kõige tähtsam – siis juba märkad, mida tegelikult vajad

Ta lisab: „Taim ei saa eest ära joosta kui on tugevad tuuled või kui talle sajab rahe kaela, taim kaitseb end antioksüdantidega ja meil on neid just vaja. Eesti taimed, kellel on raskemad kasvutingimused, on väga oksüdantsed, eriti meie marjad. Ja meie inimestena vajame antioksüdante, et oma eluga tulla toime, eriti selles tänases väga mürarikkas ühiskonnas, et kaitsta oma rakke nii väliste kui sisemiste mõjutuste eest.“

Angelika Somelar soovitab tervislikust eluviisist huvitatud inimesel kaardistada ära enda ja ka oma kodu tervis – jälgida oma elu ja tervise rütme ning nende seost looduse rütmidega. „Meil kõigil on kodus oma sisekliima, selle järgi saab panna paika kuidas ja millega seda toetada. Jälgi ka seda, et millised taimed sinu kodu ümber kasvavad? Nad on tulnud sinna selleks, et sind toetada. Nii et oma kodu vajaduste kaardistamist alustades vaadake kõigepealt õue, et millised taimed tahavad teiega koos kasvada ning milline on koduõue taimede aastaring,“ jagab taimetark oma kogemust.

Küsimusele kuidas ülimalt tegus naine kõiki neid ettevõtmisi teostada jõuab, vastab ta elutargalt: „Kui sa midagi teed, siis tee seda heast tundest ja nii hästi kui oskad – ja see on ehk uskumatu, aga siis jõuabki rohkem! Kuula oma keha, sinu keha on sinu parim sõber. Usalda iseennast. Vähenda müra. Jälgi, mis sind väsitab, siis õpid ka paremini planeerima oma energiat. Elu peitubki koosnebki väikestest asjadest ja väikestest rõõmudest. Kui sa püsid tasakaalus või tegeled iga päev natukenegi sellega, et püsida tasakaalus, siis sa ei taha terve päeva lihtsalt pikutada, vastupidi – siis sa tahad midagi luua. Väga oluline on endalt küsida, et mis on see, mida ma tegelikult praegu vajan? Ja eks iseendaga aus olemine ongi ka paras väljakutse,“ tõdeb taimetark Angelika Somelar.