„Me muutume jäigaks,“ ütleb näitleja Helena Lotman ajakirja kaaneloos. „See on küsimus ühiskonnale laiemalt: miks me kaotame uudishimu, et vaadata maailma kui erinevate vastuste võimalikkust? Kui sul ei ole sisseõpitud mustrit, siis märkad ka teisi mustreid, aga tundub, et ühel hetkel üritame lihtsalt kinni hoida sellest, mis on – ja kaotame oma julguse.“