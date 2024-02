KUULA | Anu Auna ajurveeda nipid: imeline ghee ja seedimist ergutav vürtsitee

Anu Aun avastas ajurveeda seda pikalt õppinud ja õpetanud Kaja Keili kaudu: „Mulle meeldib ajurveeda juures see, et need nõuanded ei ole äärmuslikud, vaid on lihtsad ja meeldivad kasutada. Hakkasin vaikselt neid põhimõtteid oma ellu integreerima ja vaatasin, et need mõjuvad hästi ning hakkasingi juurde õppima.“