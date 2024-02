Mind väga puudutas Romi Hasa kaanelugu. Hommikuti telekat vaadates on jõudnud minuni tema rõõmus meel, sisemine rahu ja elutarkus. Kõik on vist omavahel seotud, sest on näha, et selline reibas olek pole tühja koha pealt tulnud. On elatud üle keerulisemaid aegu, tehtud endaga rohkesti tööd. Olen ka ise väga palju mõelnud ning maadelnud koduperenaise ja töö teemaga. Kuidas leida tasakaal, end tõestada mõlemal rindel? Paljud naised tegelevad nende küsimustega päevast päeva või isegi kogu elu. Aitäh, Romi, et jagasid nii siiralt oma lugu. Imetlen ja näen, et on võimalik raskustest välja tulla. Tänulik televaataja