„Kui üritasin oma abikaasat tagasi võita, siis see mul ka õnnestus.“ Suhtekoolitaja nõks, kuidas pikaajalises suhtes raskused ületada

See on vale viis. Sest kuigi partner võib tunda end kenasti ja kergelt, ta võib isegi õnnelik ja inspireeritud olla, siis häda on selles, et selline kergus baseerub valel. Et kodurahu ja kergust säilitada, sa valetad partnerile. Koos valega kasvab raskustunne ning sa ei ole õnnelik. Sa ei tunne partneri tuge ega lähedust, sest oled end ise oma maskidega temast eraldanud.