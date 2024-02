PROOVISÕIT | Insenerikunsti meistriklass! Uus, kuuenda põlvkonna E-klass sõidab ka ebatasasel teekattel nagu siidil

Mercedese interjööri- ja valgusdisainerid on rakendanud kogu tulejõu, et pärast pimedat talveööd E-klassis ei tekitaks ükski tähtedevaheline film enam ulmelist igatsust. E-klassi ekraanide ja meeleoluleedide valguslahendustes on olemas kõik, mis tähelaevadesse kunagi ei jõudnudki. Siin on kokku kolm ekraani, isegi kaasreisijal on oma. Ekraanid on kujundatud üheks paneeliks, mis ulatub üle terve näidikulaua, sisuliselt uksest ukseni. Kui olete valinud Burmesteri helisüsteemi – mis on ainuõige otsus! –, reageerib interjööri meeleoluvalgustus muusikale. Lisaks paigaldatakse istmetesse tillukesed elektrimootorid, mis bassiga õrnalt kaasa vibreerides tekitavad füüsilise tunde, nagu viibiksite samas ruumis võimsa bassikõlariga.