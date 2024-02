Juukseid katab ketendav nahk? See ei pruugi olla kõõm

Kuna peanaha vereringe talvel aeglustub, võivad tekkida nii peanaha ketendus kui ka kõõm, mis on mõlemad levinud probleemid. „Ketenduse ja kõõma samastamine on üks levinumaid väärarusaamu. See ei pruugi olla üldse kõõm, mis on tekkinud, vaid hoopis märk liigsest peanaha kuivusest. Kuigi väliselt on probleem üsna sarnane – ärritunud, sügelev peanahk ja „helbed“, mida riietelt maha pühkida, siis kõõma ja ketenduse tekkepõhjused on erinevad,“ selgitab Talbre ja lisab, et peanaha ketendus on enamasti tingitud peanaha liigsest kuivusest, kõõm aga erinevatest haiguslikest seisunditest, mida võib külm võimendada.Juuksehooldustooted peaksid andma lisaniisutust Konsultandi sõnul eeldab talvine juuksehooldus nii niisutavamaid ja toitvamaid tooteid kui ka natuke rohkem aega ja panustamist. Seejuures on seerumid, juukseõlid ja sügavniisutavad maskid kõige olulisemad, et tagada juuste niisutatus ja kaitse nõudlikes tingimustes.

Probleemide korral tuleks Talbre sõnul üle vaadata oma juuksehooldusrutiin. „Hoiduda võiks väga kuuma veega juuste pesemisest, sest see kuivatab peanahka ja juukseid veel omakorda,“ hoiatab Talbre ning lisab, et jaheda veega juuste pesemine ja palsami väljaloputamine aitab sulgeda juuksekutiikulid ning lukustada seeläbi niiskuse sügavale juuksekarva sisse.

Šampooni ja palsamit soovitab spetsialist valida selle järgi, milline on peanaha ja juuste olukord. „Isegi keerulisematele kombinatsioonidele, näiteks kui juuksed on kuivad aga peanahk samas rasune, on olemas just neile probleemidele suunatud tooted, mille sobivust saab järgi proovida,“ toob Talbre näite.

Konsultant soovitab kasutada ka koorivaid šampoone. „Kuna silmaga on tihti võimatu ketendust ise näha, siis koorivad šampoonid puhastavad efektiivselt ning pärast pesu on peanahal mõnus värske ja õhetav tunne,“ kiidab Talbre.