PIHTIMUS | „Oleme omavahel avatumad kui paljud traditsioonilised paarid.“ Avameelselt kolmiksuhtest

Tema on puhas heteromees, mina ei teinud saladust, et olen bi. Teda see absoluutselt ei häirinud: pigem oli näha, et ta tahaks minu kogemustest rohkem teada saada. Kui ütlesin otse, et ta võib kõike küsida, siis rääkisime terve õhtu oma suhetest: temal naistega, minul meeste ja naistega. See oli ausalt öeldes kergendus. Selleks ajaks olin T-sse nii kiindunud, et oleks olnud raske temast loobuda. Tema on väga ekstravertne, mina olen tüübilt vaiksem ja tasakaalukam: täiendame teineteist väga hästi. Kui tööl välja tuli, et meist on saanud paar, siis kolleegid siiralt rõõmustasid meie pärast, sest paistame – ja olemegi! – perfect match.