KUULA | Anu Aun: julgusega olla oma naiselikus pehmuses suudad liigutada palju võimsamaid mägesid

„Julgus olla kompromissitult mina ise – see on miski, mis minus väga oluliselt kasvas ja arenes selle kümne aastaga,“ rõõmustab Anu Aun. „Ma olen oma loomult alati olnud helge ja muinasjutuline ning pigem tahtnud jutustada ilusaid lugusid. Aga ma nägin ühel hetkel, et kui sa tahad festivalidel auhindu võita, siis sa pead kaevuma mudas ja tegema sügavaid ja süngeid lugusid. „Vetelkõndija“ loomise alguses ma hakkasin aru saama, et mida värki – ma tahan teha seda, mis mulle meeldib teha! Ja tegelikult on palju selliseid inimesi, kes tahavad sarnaseid asju ekraanil näha, kes tahavad lootusesõnumit ja usku, et kõik on võimalik. Ja see innustab ja inspireerib ja teeb nende maailma paremaks – samamoodi nagu selle loomine teeb minu maailma paremaks. Ma ei tea, mis tulevik toob, aga praegu ma olen küll selles helguse ja muinasjutulisuse kohas ja tunnen, et see on minu maailm, mida ma tahan jagada ja kus ma tahan elada ja luua.“