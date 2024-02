KUULA | Hele-Mai Alamaa: varem olid ajakirjanikud ja fotograafid nagu sotsiaalmeediastaarid

„See oli aeg, mil me olime nagu sotsiaalmeediastaarid täna – sel ajal tegid ajakirjanikud ja fotograafid seda tööd, mida praegu teevad suunamudijad ja mis on liikunud sotsiaalmeediasse: kõikvõimalikud reisid, restoranid, teatrikülastused – need tulid ikka ajakirjanike lauale,“ räägib ta ning muheleb: „See oli hästi tore aeg! Meil oli Tartu maanteel suur maja ja mullivanniga toimetus.“

Legendaarne ajakiri Eesti Naine tähistab tänavu oma sajandat tegevusaastat. Kümnendiku sellest on Hele-Mai Alamaa olnud osaline ajakirja loomeprotessis, eelkõige fotograafina aga ka toidutoimetajana. „Pöörane! Eesti Naine saab tänavu 100, mina saan 50,“ mõtiskleb naine. „Toona ei olnud inimest, kes oleks öelnud, et ma ei tule ajakirja kaanele – see oli nagu autahvel. Ma olin sel ajal tohutu teatrisõltlane, mul on suur au olnud pildistada selliseid legende nagu Ita Ever, Kersti Kreismann, Maria Klenskaja ja paljud teised minu jaoks erilised näitlejad,“ muljetab ta.