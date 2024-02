FOTOD | Maailmakuulsad tippmodellid! Legendaarse moefotograafi näituse avaüritust väisasid ka Karmen Pedaru ja Carmen Kass

„Moefotograafia on tugevalt seotud reklaamiga, mistõttu kiputakse seda fotograafia alamžanrina alahindama. Tegelikult on moefotodel ja -fotograafidel kunstile omane võim muuta maailma - see kuidas me mingil ajahetkel näeme või muudame tõlgendust ilust, inimesest, väärtushinnangutest, võib olla nende kunstnike kätes. Nii on seda teinud ja teevad edaspidigi ka need kolm fotograafi, kelle töid hetkel näitame. Meie jaoks on ainulaadne, et majas on kattunud kolm erinevat moefotograafi. Seda hetke tähistades oleme sidunud ainulaadsed kultuurielamused näitustest inspireeritud muusika- japerformance-etendustest kuni moefotograafide meistriklasside, avatud vestluste ja näitusetuurideni ühte kuusse. Loodame, et nii leiavad paljud siit eripalgelist maailma-avastamist,“ sõnas Fotografiska kaasasutaja ja juht Margit Aasmäe.