Oma lapsepõlve toidud ei jäta kedagi külmaks! Minu ema valmistas sünnipäevadel marineeritud räimi ja praegugi on see meie peres uhke peoroog. Pealinna keeksi küpsetan samuti siiani: sellega on imehea ka kausitorte valmistada. Kas mõni siinsetest toitudest kuulus ka sinu lapsepõlvekööki?