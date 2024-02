FOTOD | Midagi uut ja innovaatilist Eesti moemaastikul! GUILD lansseeris digitaalse kübarakollektsiooni

MASTER PEACE kollektsioon peegeldab taaskord GUILDile omast, ajatut ja ajastuid põimivat käekirja ning samuti ka aega, milles elame. „Mis hetkel maailmas toimub mõjutab meid kõiki ning meil on valik: kas minna kaasa kollektiivse kaosega või jääda teadlikult... heaks. Kui me kõik mõistaks, et meie mõtted loovad reaalsust, oleks maailm hoopis teises kohas kui ta täna on. See on ka kollektsiooni kandev mõte, „Life becomes a Masterpiece when we Master Peace“. Kõik algab meist endist. Ja nii lõimegi „raudrüü“ kaasaegsetele rüütlitele, kes seisavad Headuse eest. Kaabud on vaid esimene samm sel teekonnal, peatselt lisanduvad ka rõivad, mida ehib nt rõngaskude,“ lisab Hint.