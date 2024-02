KUULA | Hele-Mai Alamaa: see on lihtsalt nii tore kui sa ei pea kedagi vihkama

„Eks mõned asjad tuleb alla neelata. Ja ma ei ütle, et see on lihtne,“ ütleb Hele-Mai Alamaa kärgperest rääkides ja lisab: „Aga mulle tundub, et see on kindlasti seda väärt!“. Ta soovitab jätta mõned valulised teemad tahaplaanile: „Te ei pea ju oma ekskaasaga olema sõbrad või igapäevaselt läbi käima. Aga see on lihtsalt nii tore kui sa ei pea kedagi vihkama! Ma olen sellega oma pereelus tõesti täitsa palju tegelenud ja algul see ei olnudki lihtne. Olen enda juurde sünnipäevadele kokku kutsunud kõik pere liikmed – kõik vanad pruudid, vanad peigmehed, uued pruudid, uued peigmehed. Ja siis vaadanud, et kuidas nad siis omavahel hakkama saavad. Ja sellises olukorras on ju ka endal lihtsam hakkama saada. Ma arvan, et laste jaoks on see eneseületus tõesti väga-väga oluline.“