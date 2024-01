Uudne ökoteraapia, enese maandamine või hoopis eestlaste uus meelistegevus! 5 võimalust keha ja vaimu turgutamiseks looduses

Shinrin-yoku ehk metsakümblus on 1980ndatel Jaapanist alguse saanud teaduspõhine teraapiavorm, mis viitab teadlikule aja veetmisele looduses. Uudse ökoteraapia viis, mille eesmärk oli viia jaapanlased paremasse ühendusesse loodusega, võeti Jaapanis kiiresti omaks. 1990ndate alguses, kui teadlased looduse füsioloogilisi mõjusid põhjalikumalt uurima hakkasid, saadi kinnitust, et looduses olemine mõjub hästi nii vaimsele kui füüsilisele tervisele. Nii ongi metsakümblusest saanud Jaapani tervise üks nurgakive.

Metsakümblusel on mitmeid positiivseid mõjusid. Looduses olemine vähendab stressi, tõstab immuunsust, parandab südametööd ja ärgitab loovust. Metsakümbluse praktiseerimiseks tuleks metsa minna vähemalt kaheks tunniks, hoida telefon hääletul režiimil või see sootuks välja lülitada. Võta matkaks nii palju aega kui võimalik ning kaasa tegevusse kõik oma meeled.

2. Grounding ehk maandamine

Oleme harjunud, et mitmetel elektrilistel koduseadmetel on olemas maandus, aga kas teadsid, et ka inimese keha vajabigapäevast maandamist? Maandamine ehk maapinnaga otseses kokkupuutes olemine võib uuringute kohaselt aidata vähendada põletikku, leevendada stressi ning parandada verevarustust ja unekvaliteeti.

Ehkki maandamine, inglise keeles ka grounding või earthing, võib esmapilgul tunduda keerulise kontseptsioonina, ei pea keha maandamiseks tegema midagi muud, kui varbad paljaks võtma ning paljajalu muru peal kõndima. Maandamiseks on ka teisi viise – keha maandab ennast järves või meres ujudes ning telgis magades.

3. Tsirkadiaanrütmide jälgimine

Et mõista, kuidas ja miks päikesevalgus meid nii suurel määral mõjutab, jõuame tsirkadiaanrütmideni ehk inimese une-ärkveloleku tsüklini, mis sõltuvalt inimesest on umbes 24 tundi. Nii nagu sätime oma igapäevatoimetusi kella järgi, on ka igal kehaorganil oma kell. Kõige tähtsam kell asub ajus, mida kontrolli ei miski muu kui päikesevalgus.