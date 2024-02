Iga aasta lõpus luban järgmise jooksul vähemalt kümme kilo alla võtta: ning lubasin ka nüüd. Mis oli seda lihtsam, et viimaks tean ma kaalus allavõtmise peamist – et mitte öelda ainukest – toimivat nippi. Mis see on? Tuleb kaal aknast välja visata (või uksest, ega suurt vahet pole, peaasi, et temast lahti saad).