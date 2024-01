KUULA | Suhtejutud. Nõutu naine: mu kõhutunne ütleb, et kaaslane petab mind. Aga kuidas seda kindlaks teha?

Põhjus, miks saatejuhid Heidit ja Risto võtsid nõuks sellel teemal arutada, oli neile saabunud kiri. Selles kurtis üks naisterahvas, et tal on tunne, et tema elukaaslane petab teda või et „midagi on teoksil“. Nõutu naisterahvas paluski saatejuhtidel arutleda, et kuidas ära tunda, et sind petetakse.