Zimmeri meistriklass

Et heliruumi lahti seletada, tuleb meenutada, mis häält teeb elektriauto tavaliselt. Vastupidi levinud arvamusele pole elektriajam sugugi hääletu, vaid toob kuuldavale spetsiifilist heli, mida kutsutakse ka trollibussihääleks. Uutel ja moodsatel autodel summutatakse see üsna ebameeldiv heli sisuliselt olematuks ja sõitjateruumi jõuab peamiselt teekatte- ja tuulesahin. Mis pole just kõige muljeterikkam helipilt ega anna tagasisidet dünaamikast ehk et kas auto parasjagu kiirendab või pidurdab. Sisepõlemismootoriga autos oleme harjunud, et kiirendades mootori hääl muutub. Mootoreid, mille helipilt on sõidunaudingu lahutamatu osa, on olnud palju. Ent pole parata, ilusa kõlaga sisepõlemismootorid olid esimeste seas, mis süsinikdioksiidi vastases võitluses lahinguväljadele maha jäid. Mingil hetkel hakati ilmetu kõlaga mootorite häält kõlaritesse võimendama ja peagi tabas ka elektriautosid moeröögatus, kus mõeldi välja napakaid saunde, mis pidid mootorihäält asendama.