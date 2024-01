KUULA | Elisabet Reinsalu oma nooruspõlvest: oli raske, aga ehitasime üles oma riigi. Praegu pole noortel seda sihti

Näitlejatar tõdeb, et samas on tänapäeva noortel teistpidi palju raskem. „Mina kasvasin ühiskondlikus olus, kus tundus, et kõik on võimalik! Aga tänapäeva noortel ei ole sellise perspektiivi tunnet. Neile tundub, et ei ole seal ees midagi toredat. Vastupidi – kõik on nii õudne. Oli pandeemia, nüüd on sõda. Meie nooruses polnud küsimustki: kõik oli raske, aga me ehitasime üles oma riigi, kõik võimalused olid järsku avatud! Tundub, et praegu pole noortel seda sihti või on seda raske panna iseendale. Ja neilt nõutakse jube palju: juba noorelt pead mingi suuna oma elus valima, lisaks on ühtpidi edukultus ja teistpidi suhtumine, et: „Ah polegi vaja pingutada, kõik tuleb iseenesest!“. Liiga palju on vastuolu ja segadust, mida meie kasvamise ajal ei olnud. See aga võib tekitada seda, et selle enesekindluse varjus on tegelikult hästi palju ebakindlust ja noored on kuidagi õnnetud, neil on palju raskem kui meie ajal oli,“ mõtiskleb ta.