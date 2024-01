KUULA | Elisabet Reinsalu: sisemine rahu ja tasakaal on palju olulisemad kvaliteedid kui õnnelik olemine

„Sisemine rahu ja tasakaal – need on palju olulisemad kvaliteedid kui õnnelik olemine. Elus on häid ja halbu aegu ning mina usun, et head ajad jäävad peale. Meedia ja somemaailm (sotsiaalmeedia – toim.) räägib ainult sellest, et sa pead olema edukas, hea, hoolitsetud, sa ei tohi vananeda – surm on üldse selline teema, mis meie praeguses maailmas lükatakse ei tea kuhu, aeg on nii palju muutunud, et isegi matusekombed pole enam olulised, traditsioonid on muutunud,“ räägib Elisabet Reinsalu. Ja lisab, et see kogu aeg õnnelik olemine ei ole ilmtingimata üldse nii oluline.