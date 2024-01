KUULA | Marika Vaarik: lepi sellega, et mustandit pole – kogu elu on puhtand

„Minu meelest saad sa loominguline olla absoluutselt igal alal,“ jätkab ta. „Inimese seesmine looming on kõigil olemas, on ainult vaja see sahtel lahti teha, sest me koosnemegi sellest – loomingust. Kujutlusvõime on igal inimesel, mitte keegi ei saa seda sult ära võtta. Ma olen ka näinud väga loomingulisi kassapidajaid, väga loomingulisi autolukkseppi, inimesi ükskõik mis valdkonnast – sest see looming on ju lihtsalt sinu sees. Kui sa seda oma loomingut oma töös ära kasutad, siis tegelikult läheb ju ka see töö hästi ilusaks. Ja loomingulisus võib olla ka see, kui sa juba suudad näha oma tööd mängulisena, see seesmine laps sinus ei ole kustunud. See sisemine loomingulisus ei lase sul tukkuma jääda mingisse sellisesse tavalisse õlitatud vakku, mis sul muidu seal terve päev kestab, vaid sa suudad elu teha mänguliseks.“