Reet Hiiemäe eestlaste vanadest uskumustest sünnitamise ümber: kui laps oli sündides karvane, oli tal eeldusi elada jõukalt

Iga inimese neist miljarditest, keda me maamunal näeme, on sünnitanud üks naine. Seega näib sünnitamine olevat midagi üdini tavalist. Ent kui küsime sünnitanud naiste endi käest või loeme pärimustekste, selgub enamasti, et see kogemus oli täiesti ainulaadne, üks erilisemaid ja meeldejäävamaid üldse.