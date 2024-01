“Kui ainult tahan, on ta minu!” Mida teha, kui suhe muutub seebiseriaaliks, mille üheks peategelaseks on mehe hea sõbranna?

Kui partneri endisest elust kaasa tulnud sõbrad-sõbrannad omavahelist suhtlust rikastavad, on nad alati teretulnud. Kuid võib juhtuda, et mehe sõbrannal õnnestub suhet mürgitada isegi siis, kui kogu lool pole armukolm­nurga ega kõrvalehüppe tunnuseid. Küpsete partnerite puhul tasuks ikka meenutada ka ammutuntud tõde: ära tee teisele seda, mida ei taha, et sulle tehtaks. Või on kord juba tehtud.