„Ma ei mäleta teekonnast koju mitte midagi.“ Unistuste tööreis Balile lõppes korgijoogi mürgituse ja karmi õnnetusega

Talvepuhkused on alanud ja pahurad valgete jõulude igatsejad on sunnitud endale tunnistama, et seekord olid need jõulud siiski liiga valged… Ja nii tuhnitakse poole hommikuni telefonis, otsitakse viimase hetke pakkumisi ja krabatakse ära kõik tuntud palmimaad, kus mõne puu all võib veel ruumi olla pikali viskamiseks. Viimastel aastatel on eestlaste unistuste sihtkoht Bali.