KUULA | Lenna Kuurmaa abikaasa Laurist: ta on kohe kindlasti üks erandeid

Küsimusele, et mida ta oma abikaasa Lauri kui inimese ja mehe juures eriti hindab ja armastab, vastas Lenna: „Lauri on väga hea mees. Ta on kohe kindlasti üks erandeid. Ta kuulab väga, väga hästi. Kui ma temaga räägin, siis ta alati kuulab ja võtab minu öeldut arvesse. Ta hindab seda meievahelist suhet ja suhtlust, meie vestlusi – ja minu jaoks on see meievaheline dialoog hästi oluline, see on see, mida mina hindan,“ sõnab Lenna ning lisab, et ta on tänaseks aru saanud kui oluline on enda selgelt ja ausalt väljendamine – siis on ka võimalus, et teine sind päriselt kuuleb ning jõutakse teineteisemõistmiseni.