Nii see kuidagi on, et suru, palju jaksad, aga tuul peaks ikka ka selja tagant olema. „...elu saab olla muinasjutt vaid juhul, kui suure eluloterii tulemusel satub lisaks isiklikule pingutusele kokku ka jumalike juhuste loterii-allegrii,“ kirjutab kirjanik Mehis Heinsaar. Tema ja fotograaf Peeter Lauritsa koostöö siin ajakirjas on peegeldus kaduvast maailmast, kus on võimalik paberile trükkida ja meie siiani arvuka lugejaskonnani tuua eksklusiivseid projekte.