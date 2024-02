Et kõik ausalt ära rääkida, siis minu päris üksi olemise periood jääb umbes 10 aasta taha. Kuid see tunne, kui absoluutselt kellegi käest pole abi paluda, on mul siiamaani hästi meeles. Hetked, mil tita ühes ja poekott teises käes, vaatasin vaheldumisi välisust ja tänavasillutist, püüdes otsustada, kummast käest pamp porri poetada, et uks lukust lahti keerata.