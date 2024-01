Heas mõttes elumuutvaks sai lugu Sandra Vabarnast: nii ehe ja aus. See pani mind taas unistama üksi reisimisest, iseenda avastamisest, lugemisest, kirjutamisest. Üks parimaid õpetussõnu Sandra artiklis oli, et võta aega reageerimiseks, ära tee seda kohe. Olen juba mõnedki „kriisiolukorrad“ lahendanud sellega, et kohe ei reageeri. Ikka veel üllatab, kuidas olukorrad lahenevad ise, sest ka „reageerija“ saab aru, et ütles-mõtles üle, ning püüab asja lahendada.

See viib mind artikli juurde sildistamisest: ka sildistamist aitab vähendada reageerimisaja pikendamine. Püüdsin ära teha eksperimendi, et päeva jooksul kellegi kohta midagi paha ei ütleks. Poole päeva peale olin eksperimendi unustanud ja lõpuks ei teagi, kas sellega hakkama sain. Isegi kui välja ei öelnud, siis paar kiratsevat, kadedat ja susisevat mõtet käis ikka peast läbi... seega arenguruumi jagub.

Midagi argist ka, nimelt olid jaanuaris parimad retseptid: sobivad just pakaselisse talve. Kui oleks kodus ahi, valmistakski osa toite päris sütel. Isukas aitäh! Laine

Oli tore lugeda juttu Sandra Vabarnast. Hea, kui osatakse lahku minna viisakalt ja sõbralikult. Mõtlen, kas ainult siis, kui olen n-ö vaba, võin olla ilma filtrita? Miks seda ei osata teha siis, kui ollakse suhtes, abielus? Igaühel meist on oma roll: kas siis naisena, mehena, abikaasana... Iseasi, kas seda rolli osatakse täita. Mari-Liis

Tänan Eesti Naise toimetust huvitava ajakirja eest, aga soovin kirja panna mõned mõtted. Sandra Vabarna on kindlasti andekas muusik ja suure töövõimega naine, aga ma ei nõustu tema suhtumisega pereellu. Kui on peres väikesed lapsed ja vanematel hea omavaheline läbisaamine, siis ei ole minu arvates põhjust lahku minna. Olen juba vanaema, aga ei kujuta ette, et oleksin pidanud lapsena elama ühe nädala ema ja teise nädala isa juures.