Surmauurija Karl Käsnapuu: tehnoloogiamaailm otsib lahendusi, kuidas pakkuda surnuga võimalikult elulähedast kokkupuudet

„Ema lubas, et kui ta läinud on, siis annab ta meile ikka märku. Ta ütles, et mina olen tuul, päike, lihtsalt puhang, kes sinust korraks möödub.“ Niimoodi räägib noor Oliver uues Eeva Mägi dokumentaalfilmis „Kellele ma naeratan?“, mis linastus novembris.