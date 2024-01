Navitrolla: „Ära proovi, vaid tee!“

Võib tunduda ootamatu, aga ta on ka maailmas päris tuntud. 1990ndate lõpus kutsuti Navitrollat Inglismaale näitust tegema ja ta võttis Londoni omaks. „Londoniga oli tihe armu- ja ärilugu 1990ndate lõpus. London meeldis mulle ja mina meeldisin Londonile,“ ütleb Navitrolla. Ta elas Londonis ja liikles edasi-tagasi Eesti vahet. Tal olid näitused nii Mayfairis kui ka Camdeni linnaosas; kes Londonit tunneb, saab aru, kui vastuoluline see on. Eestis nii suurt vastandlikkust polegi olemas, aga „London võttis mind mõlemal pool vastu“. Tema töid esitleti galeriis, kus järgmisena oli üleval prints Charlesi looming, kes nüüd on ju kuningas. Ostjaskond oli ülemaailmne, naftašeigid, tuntud juveliirid, Ameerika kunstikogujad. „Sain sealt hellalt pappi.“