KUULA | Suhtejutud. Just selline on käesoleva kümnendi uus ja popp suhtetrend

Psychology Today ajakirjas sama teemalises artiklis on väidetud, et sellised suhted püsivad kauem. „Traditsiooniline lähenemine on, et kui meil on romantiline suhe, siis me oleme teineteisele truud ja kolime kokku,“ ütleb Heidit. Teine võimalus on, et elatakse koos, aga vastastikkusel otsusel ei olda teineteisele pühendunud.