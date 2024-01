Kuidas ameeriklastele Eestist elutarkusi õpetatakse

„Heidit, sul võiks olla Kristina Lakhianiga hea klapp,“ ütleb üks koostööpartner. „Nägin sind Kumus etendusel „Laval on vaba sõna“. Kas sul võiks olla huvi Kristinaga tutvuda?“ Kristina on Mindvalley kaasasutaja ja Visheni ekskaasa. Ma teadsin, et Mindvalley asutajad ja tegelased on Eestiga mingitpidi seotud, aga mitte seda, et nad elavadki Eestis.