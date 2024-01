Kas mäletad 2015. aastat, mil just see teatud tooni roosa nii millenniaalide kui ilmselt ka kõigi teiste põlvkondade südamed võitis? Tollal nägi millenniaali-roosat nii kodukujunduses kui ka pulmatemaatikas, kuid siis kadus see äkitselt silmapiirilt. Domineerima hakkas hoopis erksam Barbie-roosa, kuid seegi on nüüd loodetavasti oma aja ära elanud. Üllatuslikult on aga moekunstnike Carolina Herrera, Simone Rocha ja Tory Burchi kevadsuviseid kollektsioone vaadates aeg millenniaali-roosad rõivad ja aksessuaarid garderoobi tagasi tuua ning seda just peorõivaste puhul. Ütlus „mida vanem eit, seda roosam kleit!“ võiks siinkohal ajaloo prügikasti lennata.