Talvine aeg paneb naha kannatuse proovile! Nende nõuannetega annad sellele kiirelt uue värskuse ja säravama jume

Talvine aeg paneb oma kõikuvate temperatuurimuutuste, kuiva õhu ja pakasega naha kannatuse proovile ning nii mõnigi meie seast võib hädas olla liigse nahakuivuse, sügeluse, ekseemi või hoopiski liigse rasususega. Võid mõelda, et kui niigi on raske nahka tasakaalus hoida, mis siis veel uue värskuse andmisest rääkida! Tegelikult on talv naha uuendamiseks, aktiivainete kasutamiseks ja mitmesugusteks protseduurideks väga hea aeg, sest pole karmi päikesekiirgust vahele segamas. Kuidas nahale läheneda, nii et see oleks igati korras ja mitte ainult – läheks iga päevaga üha paremaks?