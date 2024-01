SUHTEJUTUD | Kuidas luua seltskondlikel üritustel tutvusi nii, et need viiksid ka millegi enamani?

Saatejuhid Heidit ja Risto arutavad seekordses Eesti Naise podcasti „Suhtejutud“ episoodis, kuidas luua seltskondlikel üritustel tutvusi nii, et need viiksid ka sammuni number kaks, mis see siis ka iganes olema peaks. Nagu selgub, peab Heidit Ristot selles valdkonnas eksperdiks.