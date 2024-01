Kui sõber mitu päeva hiljem haiglast välja sai, läksin talle külla. Ta kirjeldas, et pärast avariid tuli tal tükk aega reaalsust järele katsuda. Kas see on päriselt? Olen ma surnud? Lisaks paugule, millega autod kokku põrkasid, plahvatasid neis lahti õhkpadjad. Õhkpadjad päästavad elusid, kuid löövad avanedes korraliku matsu vastu keha, pead ja nägu. Sõber rääkis, et alguses ta valu ei tundnudki, aga ta reaalsustaju oli raputusest mõjutatud.