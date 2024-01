Norra ettevõtte erikampaania – tasuta D-vitamiini aastavaru

See on 2009. aastal läbi viidud uuringu tulemus. Mis on puudujäägi põhjus? Parim D-vitamiini allikas on päikesevalgus, mida on meie riigis sügistalvisel hooajal üsna vähe.

Kui lisaks sellele veedad palju aega siseruumides, nutitelefoni või televiisori ekraani ees, ei tooda sinu keha piisavalt D-vitamiini. Kuigi D-vitamiini leidub mõnes toiduaines, ei ole selle kogus piisav, et päevast vajadust rahuldada. Seetõttu tasub seda täiendada kvaliteetsete toidulisanditega.

Seitse põhjust, miks sa D-vitamiini vajad

Siin on seitse terviseväidet, mis selgitavad, miks on oma organismis piisava D-vitamiini taseme säilitamine oluline. D-vitamiin on hädavajalik luude, lihaste ja hammaste jaoks. See aitab kaasa kaltsiumi ja fosfori nõuetekohasele imendumisele.

Eriti oluline on sügistalvisel hooajal see, et D-vitamiin toetab immuunsust. Tuntud kui päikesevitamiin, toimib see teie keha kaitsjana ajal, kui viirused ja bakterid varitsevad. Seetõttu tasub selle taset asjakohaselt täiendada.

D2- või D3-vitamiin?

Toidulisandid võivad sisaldada ühte kahest looduslikust D-vitamiini vormist: D2- või D3-vitamiini. Kui eelistate hästi imenduvat vitamiini, siis vaadake D3 poole. See on kõige paremini imenduv D-vitamiini vorm. D2-vitamiini leidub taimedes ja seentes (ja seda on ka odavam toota).

D3-vitamiin on tuntud päikesevitamiin, mida keha päikesevalguse mõjul toodab. Sügistalvisel hooajal, kui päikesevalgust on vähe, tasub seda lisaks võtta. VitaSolaris® D3 toidulisand sisaldab D3-vitamiini.

VitaSolaris® D3 – 2000 ühikut ühes tabletis

Ühes väikeses VitaSolaris® D3 tabletis on 2000 ühikut D3-vitamiini. See moodustab maksimaalse päevase D-vitamiini annuse, mida tervetel alla 75-aastastel inimestel toidulisandina kasutada soovitatakse.

Kes võivad saada tasuta vitamiini?