Digiprügi segab seadmete ja keskkondade normaalset tööd. Näpunäited, kuidas selles maailmas korda looma hakata

Kuna digiprügi ei jää meile ette, ei häiri see paljusid. Ent digiprügi segab seadmete ja keskkondade normaalset tööd. Selleks, et saaksime oma seadmed hoida töökorras ja võtta digimaailma võimalusest maksimumi, on tarvis tegeleda digikorrastamisega. Korralikud süsteemid aitavad seadmeid, rakendusi ja ka erinevaid keskkondi enda jaoks maksimaalselt tööle panna ja nendest suurimat kasu saada.