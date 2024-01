Eestlaste lemmiksandaalitootja läks hiljuti börsile! Miks need jalanõud ikkagi nii populaarsed on?

Moebrändingu ekspert Fernando Aguileta de la Garza usub, et tootemargi edu taga seisab kliendi ja tema mugavuse prioritiseerimine, mis on loonud ettevõtte ning tarbijate vahel tugeva sideme ja usalduse. Lisaks usub ekspert, et Birkenstocki edu börsil ei rauge, sest bränd seisab oma lubaduste ja kvaliteedi taga ka edaspidi. Börsile mineku aeg on Birkenstocki jaoks ideaalne, sest 21. sajandil ihaldatakse mugavust lihtsas ja stiilses võtmes enam kui kunagi varem ning Birkenstock just lihtsuse, mugavuse ja maitsekuse tagabki.