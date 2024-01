SUUR ÜLEVAADE | Käekotimoe ajalugu: mis hetkel sai see vabalt liikuva ja iseseisva naise sümboliks? Kuidas kujunes kotist investeering?

Naised kandsid oma lohvakate riiete all erinevaid riputatud „sahtleid“, kuhu oli võimalik panna vajalikke asju, raha ja vääriskraami. 1670ndatel, kui leiutati taskud, lõpetasid mehed käekoti kandmise ja see jäi edaspidi vaid naiste pärusmaaks. 18. sajandil, kui avastati kadunud Pompei linn, leiti sellest jooniseid liibuvamast ja kitsakoelisemast moest. See stiil levis kiiresti üle maailma ja kuna naistemood muutus kitsamaks, riietele aga taskuid ei õmmeldud, polnud rõivaste all enam kotte võimalik kanda. Käekott koliski naistele kätte.