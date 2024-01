Tiina Talumehe moemaja tähistas 25. sünnipäeva ja Tiina lõi esimese ehtekollektsiooni „Must valges“. Kriss Soonik-Käärmanni pesubrändil täitus 15. tegutsemisaasta. Krissi sõnul on eesti naiste enesekindlus aastatega meeldivalt kasvanud: „Naturaalne ilu on võltsi üle võtnud. Naised saavad üha rohkem aru, et ilus asi peab olema ka mugav“.