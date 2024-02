„Olen ka üle 100 kilo kaalunud. Põlved valutasid nii, et raske oli käia, jooksmisest rääkimata…“ Tõnis Siigur avaldab hea füüsilise vormi saladuse

Sain meeletu kogemuse, mille põhjal julgen tagantjärele öelda, et esimesed aastad tuleb töötada nagu loom ja hiljem tuleb maailmatasemel gastronoomiaga kursis olemiseks süüa nagu inimene… Hästi ja palju!“ ütleb novembris 200 maailma parima peakoka – Top 200 The Best Chef – hulka valitud Tõnis Siigur, kelle Hollandist tellitud valge kokajakk liibub mehe nahale nagu… nagu nahk! Ma ei oska tabavamat sõna leida. Kaheksa restorani omanik ja chef Tõnis Siigur oskab ametile vaatamata elada ilma ühegi sentimeetri rasvata kõhul.