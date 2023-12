Kuigi isepruunistavaid tooteid on poodides väga lai valik (kreemid, vahud, õlid), on kõige lihtsam kasutada isepruunistavat vahtu. See kuivab kiiresti ja seda on lihtne peale kanda. Õlide ja kreemidega võib ühtlase tulemuse saavutamine olla keerulisem. Kui aga tunned, et sinu nahk on kuiv, on ka õli päris hea valik. Õlidega saab tavaliselt veidi tagasihoidlikuma ja loomulikuma päevituse, kuid need kuivavad kaua, mistõttu on oht oma riided või voodipesu ära määrida.