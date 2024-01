Taskukohased kodused ilurituaalid, mille abil end uuel aastal särama poputada

Pingeline töö ja kiire elutempo kipuvad meid räsima, eriti talvehooajal, kui õues on pime ning külm. Kuiv nahk, elutud juuksed ja sära kaotanud nägu ei meeldi ühelegi naisele, aga ilusalongi või spaasse end turgutama alati ei jõua – lisaks on see ka kallis. Õnneks on palju viise, kuidas end kodus turgutada.