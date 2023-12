Mehed, kellega olen pikemas suhtes olnud, on öelnud, et olen sensuaalne. Ma ei tea, mida see tähendab. Eriti pärast sünnitust, kui tundsin, et minult võeti mu keha ära. Haprad ja armsad olendid on liigutavad, aga nende tingimusteta eelisõigus mu kehale oli samuti vapustav. Esimese lapse sündides olin ise pigem laps, polnud endagagi kontakti saanud.