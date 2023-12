„Olen loobunud unistusest, et mu seljavalu vastu on lihtne lahendus.“ Mida teha kroonilise seljavaluga?

Millal see algas, ei mäleta. Tudengina, meenub, sain sõbrannalt lehekülje harjutusi, mis lubasid seljas pingeid leevendada. See teeb siis... vähemalt 16 aastat, kui mitte rohkem.

Aega on olnud piisavalt, et teada täpselt, kus mu valu elab ja kuidas käitub. Praegugi võin lükata sõrmed kampsunikaelusest sisse ja mudida täpselt õiget kohta.

Kas kroonilisest valust on võimalik vabaneda?

On küll, aga lihtsaid lahendusi paljudel juhtudel pole. Tuleb arvestada võimalusega, et inimene peabki elu lõpuni oma valuga elama, kuid seda saab teatud võtetega leevendada. Eesmärk on saada hoolimata valust eluga hakkama ja teha seda võimalikult hästi.