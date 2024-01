Rituaalsed naistepeod

Küünlapäev märkis külma südame sümboolset lõhkiminekut ja valguse mõttelist võitu talvepimeduse üle. Sellega haakub kristlik sümboolika – legendi järgi läks neitsi Maarja sel päeval esimest korda Jeesuslapsega kirikusse, kus süttisid iseenesest küünlad. Seetõttu on üks küünlapäeva kombestiku erijooni küünalde valamine, mis pärimusteadete järgi oli eelkõige naiste töö. Küünlateoga seostub rahvapärane manitsus, et samal ajal tuleb hoiduda kõhutuule laskmisest, kuna muidu hakkaks valminud küünlad põledes praksuma. Ent muidu oli naistepühadel lubatud mõnegi reegli unustamine ja rollipiirangutest väljumine. Muuhulgas mainitakse mõnes küünlapäeva kirjelduses näiteks palja tagumikuga liulaskmist. Enam on siiski juttu küla peale minekust ning sellest, et kodused tööd ja laste kantseldamine jäeti meeste hoolde. Tagasi ei hoitud enda ehtimisega, aga kui võimalused kasinamad, ei lastud end sellestki heidutada: Naised käind kõrtsus tantsimas, kaelarahad kaelas. Olnud püha, tööd pole tehtud. Õhtul mindud kõrtsi ja oldud rõõmsad. Kui seelikud eest kulund, keerand p*rsetagused ette ja lasknud tantsu. Emaema rääkis, emad olevat käind. (Kirbla, 1936)