Viimasel ajal olen hommikuti loputanud nägu lisaks leigele ka jääkülma veega. See on päris mõnus äratus ja mõnikord aitab ka padjanägu leevendada. Seejärel kannan nahale seerumit ja kreemi. Olen katsetanud mitmeid tooteid ning ma ikka veel otsin seda „oma“ imeseerumit. Olen hakanud ka näomassaaži tegema. Hommikused ja õhtused protseduurid on mul üpris sarnased, õhtuti muidugi lisandub vajadusel põhjalik puhastus meigist.