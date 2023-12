Kui hirmust üle olla, kas suudab ka oma edasist elu ohjata? Reet Hiiemäe eestlaste jõulu- ja aastavahetuse rituaalidest

Kõlab paradoksaalselt, aga taolised üksiolekut eeldavad rituaalid olid sageli mõeldud just selleks, et üksijäämist vältida. Oli ju tõenäosus, et neiu sooviks elu veeta ilma partneri ja perekonnata, talupojakultuuris välistatud. Nii koondus näiteks jõulu- ja aastavahetuse perioodile – aasta pimedaimale ajale – hulgaliselt noorte naiste ennustusrituaale, mille eesmärk oli teada saada oma abiellumisaeg ja tulevase abikaasa isik. Vahel püüti täiendava maagiaga mõjutada ka saatuse kulgemist sobivas suunas.