KUULA | Suhtejutud. Raha? Lapsed? Kinnisvara? Mis on need tegurid, mis hoiavad inimesi vanuigi veel õnnetus suhtes?

„Tuleb tunnistada, et kui sellest teemast rääkisime ja Heidit alguses seda sõnapaari - grey divorce - kasutas, ei teadnud ma üldse, mida see tähendab. Kuigi nähtus iseenesest pole mulle võõras,“ märkis Risto alustuseks. Heidit tunnistas ka, et tema teadvusesse jõudis samuti see termin seoses maailmakuulsa IT-ärimehe Bill Gates`i ja tema abikaasa Melissa Gates`i lahutusega. Lisaks juhtisid saatejuhid tähelepanu ka sellele, et 74-aastane menunäitleja Meryl Streep otsustas samuti hiljuti oma 45 aastat kestnud abielu lahutada ning filmistaar Will Smith teatas abikaasa Jada Smithiga, et ka nemad pole pikalt koos elanud.